Уроженка Кунгура рассказала, как спаслась в «Крокус Сити Холле» Она с мужем пришла на концерт в день трагедии, но чудом выжила Поделиться Твитнуть

В день трагедии (22 марта) в подмосковном «Крокус Сити Холле» на концерте группы «Пикник» оказалась 26-летняя уроженка Кунгура из Пермского края. Женщина и её супруг уже заняли места в восьмом ряду, когда стали раздаваться хлопки и в зрительный зал ворвались террористы и начали стрелять. Об этом кунгрячка рассказала изданию perm.aif.ru.

«Наш ряд как-то быстро среагировал. Все, как один, сразу легли на пол. И поползли. Мы с мужем тоже ползли, но видели, как некоторые бежали к сцене. Люди, видимо, думали, что там есть выход. А их там расстреливали», — рассказала женщина.

Она пояснила: в зале началась паника, при этом люди не давили друг друга и не затаптывали, как это бывает при чрезвычайных ситуациях.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в ходе ЧП погибли уже более 140 человек, трое из них — дети. Ещё 180 пострадали.

В воскресенье, 24 марта, по решению Басманного суда Москвы были арестованы четверых подозреваемых. Всего по делу о теракте задержано 11 человек.

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