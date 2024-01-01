Председателем Общественного совета Перми стал этнолог Михаил Каменских В составе организации будет 12 человек Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Перми состоялось первое заседание Общественного совета, на котором выбрали председателя. Им стал директор ассоциации «Пермский центр реализации этнологических исследований и этнокультурных проектов» Михаил Каменских. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

По словам градоначальника, участники заседания также выбрали заместителей председателя, секретаря, утвердили регламент и комиссии.

Эдуард Соснин отметил, что такие советы создаются в муниципалитетах «для повышения вовлечённости жителей в различные процессы местного самоуправления», а их «основная задача — выстроить конструктивный диалог между жителями Перми, общественными объединениями, некоммерческими организациями города и властью, а также повысить качество взаимодействия».

Совет начнёт работать с сентября. Его заседание будет посвящено вопросам патриотического воспитания, а в ноябре — волонтёрству.

Отметим, в состав совета вошли представители религиозных, общественных и автономных некоммерческих организаций. Например, председатель Религиозного духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России Анвар Аблаев и настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца, духовник Пермской духовной семинарии Игорь Ануфриев, председатели ТОС «Пихтовая стрелка» Максим Волик и ТОС «Вышка-1» Людмила Ремнёва, директор АНО «Спортивный клуб айкидо «Династия» Денис Гатаулин, руководитель АНО «Нужные люди» Светлана Королёва и представитель АНО «Позитивные люди» Светлана Неволина.

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