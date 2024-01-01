Алёна Бронникова В Перми утвердили состав городского общественного совета В него вошли представители религиозных, общественных и автономных некоммерческих организаций Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Администрация Перми утвердила состав городского общественного совета, созданного в феврале текущего года. Соответствующее постановление от 30 мая опубликовано в официальном бюллетене мэрии.

В состав совета вошли представители религиозных, общественных и автономных некоммерческих организаций. В списке указаны председатель Религиозного духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России Анвар Аблаев и настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца, духовник Пермской духовной семинарии Игорь Ануфриев, председатели ТОС «Пихтовая стрелка» Максим Волик и «Вышка-1» Людмила Ремнева, директор АНО «Спортивный клуб айкидо «Династия» Денис Гатаулин, руководитель АНО «Нужные люди» Светлана Королёва и представитель АНО «Позитивные люди» Светлана Неволина.

Также в совет вошли директор Пермского центра реализации этнологических исследований и этнокультурных проектов Михаил Каменских, председатель региональной общественной организации «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» Оксана Котова, президент ассоциации «Общественно-активные школы» Елена Кычева, председатель Совета реготделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Александр Мясников и председатель совета Пермской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Ирик Шигабутдинов.

Как сообщалось ранее, главной задачей общественного совета муниципального образования город Пермь является «обеспечение взаимодействия в решении наиболее значимых вопросов общественности и власти города». Треть членов в состав назначалась по предложению главы Перми, треть — по решению гордумы, а ещё одна треть — Общественной палатой Пермского края.

В функции структуры вошли экспертиза проектов городских правовых актов и составление заключений о нарушениях законодательства РФ со стороны органов местного самоуправления. Все принятые решения будут носить рекомендательный характер. Курировать деятельность поручено управлению по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми.

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