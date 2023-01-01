Максим Артамонов В Перми создадут городской общественный совет Он призван обеспечивать взаимодействие между общественностью и властью Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Мэрия Перми решила создать городской общественный совет. Соответствующее Положение о его формировании появилось на сайте администрации Перми. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В документе сообщается, что это структура создаётся для «согласования общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций, органов местного самоуправления».

В функции новоиспечённой структуры может входить экспертиза проектов городских правовых актов и составление заключений о нарушениях законодательства РФ со стороны органов местного самоуправления. Все предложения, обращения и заключения совета, кроме результатов общественной экспертизы проектов правовых актов, будут носить рекомендательный характер.

Планируется, что в состав совета войдут не менее 12 чел. При этом треть членов будет назначаться по предложению главы Перми, треть — по решению гордумы, а ещё одна треть — делегироваться Общественной палатой Пермского края. Члены общественного совета будут исполнять свои полномочия по три года и проводить заседания не реже одного раза в три месяца.

Курировать деятельность новой организации поручено управлению по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, главная задача совета — «обеспечение взаимодействия в решении наиболее значимых вопросов общественности и власти города».

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