В Перми компанию «Большая семья» уличили в подмене говядины свининой Нарушение нашли сотрудники Россельхознадзора Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело проверку в ООО «Большая семья», итогом которой стали выявленные нарушения требований законодательства. В частности, в ведомстве пришли к выводу, что компания подменила в своём производстве говядину на свинину, которая дешевле.

В пресс-службе Управления пояснили: нарушение обнаружено во время мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий». Выяснилось, что 2 июля уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 1.2 кг пасты карбонары, где для вида продукции «готовая продукция из говядины» в качестве сырья использовалась продукция «ветчина» и «бекон». Таким образом было оформлено 16 ветеринарных сопроводительных документов.

Все эти продукты доставили в розничную сеть ООО «Большая Семья» в Перми для продажи.

В Управлении Россельхознадзора считают, что были нарушены требования закона «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В конце прошлой недели компании вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также уполномоченное лицо было аннулировано в системе ФГИС ВетИС.

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