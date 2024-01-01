Алёна Бронникова Пермь вошла в топ-3 городов-миллионников по покупкам вина За год спрос вырос на 9,4% Поделиться Твитнуть

Пермь оказалась в числе лидеров рейтинга 13 российских городов-миллионников по покупкам вина. Как сообщают аналитики программы лояльности «Х5 Клуб», в этом году спрос на вино в столице Прикамья вырос на 9,4%.

За период январь-май 2024 года пермяки приобрели в целом 0,07 млн литров вина. Доля чеков с напитками премиум-класса (стоимость от 2 тыс. руб.) составила 0,6% относительно всех чеков с винами. Согласно результатам исследования, наибольшим спросом у жителей Перми пользуются красные и белые сухие вина, наименьшим —— розовые сладкие вина.

В топе рейтинга оказались Москва, где доля чеков с вином составила 3,1% (приобретено 3,8 млн литров) и Самара — доля чеков с вином 2,9% (0,2 млн литров). Третье место поделили Пермь и Екатеринбург, где вино встречается в чеках в 2,8% случаев. Жители Екатеринбурга за рассматриваемый период приобрели 0,2 млн литров.

На последних местах в рейтинге расположились Уфа — 1,4% (0,03 млн литров), Челябинск и Казань — по 1,7% (0,01 и 0,04 млн литров соответственно).

Самый большой прирост по покупкам вина в сравнении с АППГ оказался в Волгограде — 37,9%, Краснодаре — 14,5% и Уфе — 12%. Жители Челябинска стали реже покупать вино на 14,5%. Динамика к снижению также зафиксирована в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как писал ранее «Новый компаньон», по итогам 2023 года в Пермском крае розничные продажи крепких спиртных напитков — водки, коньяка и ликёроводочной продукции крепче 25 градусов увеличились на 3,2% и составили 8,3 литра на душу населения. Реализация винодельческой продукции выросла на 4,4% до 5,3 литра на человека, а потребление пива выросло на 4,9%, до 64,7 литра.

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