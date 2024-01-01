В Прикамье за год выросло потребление всех видов алкогольной продукции Самый большой рост продемонстрировало пиво Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае розничные продажи крепких спиртных напитков — водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов — в 2023 году увеличились на 3,2%, и составили 8,3 литра на душу населения, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Реализация винодельческой продукции выросла на 4,4% до 5,3 литра на человека. А потребление пива выросло на 4,9%, до 64,7 литра.

Прикамье опережает средние показатели по России в крепком алкоголе (7,2 литра на человека) и пиве (53.3 литра), а по вину отстаёт совсем немного (5,5 литра).

Наибольшие объемы крепкого спиртного на душу населения реализуются в Карелии (16,1 л на человека в год), наименьшие в Чечне (менее 0,1 л на человека в год).

Лидером по потреблению вина является Санкт-Петербург, где за год было реализовано 11 л на каждого жителя. Антилидером по розничным продажам винодельческой продукции также стала Чечня (0,02 л)

Больше всего пивоваренной продукции на душу населения в 2023 году было продано в Еврейской автономной области (99,4 л). Минимальный показатель продажи пива, сидра, пуаре и медовухи — 0 л — зафиксирован в Ингушетии.

Аналитика утверждает: потребление крепкого алкоголя и пива в России достигли в 2023 году своего максимума за 7 лет, потребление вина пока не вернулось на прежние уровни (это связывают с повышенным ростом цен на винную продукцию). Ожидается, что в 2024 году вся линейка алкогольной продукции продолжит дорожать в связи с увеличением акцизов, стоимости сырья, логистики, расходов на аренду и персонал.

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