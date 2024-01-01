Елена Синица В школы Перми зачислено более 12,6 тысячи первоклассников В этом году в школах Перми ожидается порядка 14 тысяч первоклассников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первого этапа приемной кампании в школы Перми зачислено более 12,6 тысячи первоклассников. С 6 июля стартовал второй этап приёма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь до 5 сентября родители могут подать документы на свободные места в любую школу не по месту жительства. Подать заявление можно тремя способами: через портал «Госуслуги», МФЦ или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Для этого потребуются паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и название выбранной школы. В том случае, если в указанной школе места нет, нужно обратиться в отдел образования района. Каждый такой случай решается индивидуально.





Всего, согласно статистическим данным, в этом году в школах Перми ожидается порядка 14 тысяч первоклассников.

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