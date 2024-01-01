В Перми установят 85 новых остановок Они появятся в течение двух лет Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что в течение двух лет на улицах города будут установлены 85 новых остановок. Это будет самое масштабное обновление павильонов.

«Остановочные павильоны будут оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъемами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой», — написал чиновник в своём телеграм-канале.

По его словам, остановки обновят на только в центре, но и во всех районах Перми.

Чиновник считает, что такие остановочные павильоны вносят свой вклад в сохранность городской инфраструктуры, комфорт и безопасность граждан. Речь идёт о так называемых «умных» остановках, которые начали монтировать ещё при прежнем мере Алексее Дёмкине.

Напомним, в июне прошлого года прокуратура Перми выявила в работе дептранса администрации города нарушения бюджетного законодательства при установке «умных» остановочных павильонов с электронными информационными табло прибытия общественного транспорта. Также у ведомства возникли замечания и к их техническому состоянию.

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