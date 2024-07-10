В начале ноября из Перми в Красноярск запустят субсидированный рейс Его будет осуществлять авиакомпания «Россия» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», начнёт выполнять субсидированные авиарейсы из Перми в Красноярск. Первый вылет состоится 2 ноября. Билеты на прямой рейс уже есть в продаже.

Новая воздушная линия станет десятым социально значимым направлением перевозчика из Сибирского авиатранспортного узла, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю. Вылет из Красноярска по вторникам и субботам в 22:05, а прилёт в 23:35. Вылет из Перми — по средам и воскресеньям в 0:35, прилет в 5:35. Время местное для каждого аэропорта.

Полёты будут выполняться на воздушных судах Airbus 319. Это лайнеры увеличенной пассажировместимости, рассчитанные на 128 человек.

В авиакомпании также отметили, что рейсы свяжут крупные экономические и промышленные центры Восточной Сибири и Урала, а регулярное прямое авиасообщения между регионами откроет новые возможности для деловых и туристических путешествий.

Напомним, о новом субсидированном маршруте до Красноярска на прошлой неделе заявил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Он сказал, что этот рейс планируется запустить в четвёртом квартале текущего года.

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