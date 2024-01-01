Алёна Бронникова Суд не удовлетворил апелляцию Росприроднадзора по Кунгурской пещере Решение было принято 9 июля Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

newsko.ru

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Пермского края в отношении туристического оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс», а жалобу Западно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) без удовлетворения. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел 9 июля.

Ранее Росприроднадзор провёл проверку по вопросу соблюдения законодательства о недрах и об охране окружающей среды при эксплуатации Кунгурской пещеры и выявил нарушения. Ведомство приняло постановление о привлечении туроператора к административной ответственности и наказанию в виде штрафа в 150 тыс. руб.

В мае ООО «Сталагмит-Экскурс» удалось оспорить данный документ в арбитражном суде. После чего надзорный орган подал апелляцию.

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