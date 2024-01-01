Алёна Бронникова
Росприроднадзор подал апелляцию на решение суда по Кунгурской пещере
Ранее туроператору природного объекта удалось оспорить постановление ведомства
Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) обратилось в суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда по Пермскому краю в отношении туристического оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс». Информация опубликована в картотеке арбитража.
Ранее Росприроднадзор провёл проверку по вопросу соблюдения законодательства о недрах и об охране окружающей среды при эксплуатации Кунгурской пещеры и выявил нарушения. Ведомство приняло постановление о привлечении туроператора к административной ответственности и наказанию в виде штрафа 150 тыс. руб.
В мае ООО «Сталагмит-Экскурс» удалось оспорить данный документ в арбитражном суде. После чего надзорный орган подал апелляцию.
Согласно информации в картотеке судебных дел, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял жалобу к производству. Заседание назначено на 9 июля.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.