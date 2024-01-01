Алёна Бронникова Директору кунгурского «Водоканала» продлили арест до сентября Андрея Богомолова обвиняют в мошенничестве Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Кунгурский городской суд Пермского края продлил меру пресечения экс-директору муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Андрею Богомолову. Как сообщили в суде Properm.ru, срок содержания под домашним арестом подозреваемому в мошенничестве продлили до 15 сентября.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 6 июня исполняющей обязанности директора назначена Хава Бусовикова. В компании изданию подтвердили, что Богомолов отстранён от руководства, однако не уволен с должности.

Напомним, утром 15 мая в кунгурский «Водоканал» с обысками нагрянули силовики, в том числе из управления ФСБ по региону. В тот же день правоохранительные органы задержали руководителя предприятия по подозрению в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в особо крупном размере. В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, мужчина использовал должность, чтобы похитить деньги предприятия в сумме, превышающей 2 млн руб.

По данным СМИ, Богомолов заключал фиктивные контракты с подрядчиками на строительство водопроводных сетей. Он подписывал договоры на ремонты со сторонними организациями, которым начисляли за это деньги. Впоследствии денежные средства обналичивались, обвиняемый присваивал их себе. При этом работы проводились не частными подрядчиками, а сотрудниками «Водоканала».

Суд заключил обвиняемого под домашний арест до 15 июля. Следствие СКР настаивало на аресте в СИЗО, а защита просила смягчить меру пресечения и назначить не связанную с лишением свободы.

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