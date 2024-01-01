Алёна Бронникова Компании Прикамья могут частично локализовать производства на территории ОЭЗ в Эмиратах Заинтересованные в расширении сотрудничества 10 предприятий будут представлены на форуме ADIPEC Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В ходе промышленной выставки «Иннопром» делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным 9 июля встретилась с замминистра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Ахмед Сувайна Аль Сувейди, гендиректором кластера свободных экономических зон «AD Ports Group» Абдуллой Аль-Хамели и председателем Российско-эмиратского делового совета Сергеем Горьковым. Стороны обсудили расширение сотрудничества, а также возможность частичной локализации производства пермских предприятий на территории особых экономических зон (ОЭЗ) в Эмиратах.

«Наша свободная экономическая зона расширяется, увеличивается количество услуг, которые мы готовы оказывать. Мы бы хотели привлечь больше компаний в Абу-Даби, чтобы предложить свои услуги и помочь преодолеть трудности, с которыми российские предприятия могут встретиться в ОАЭ. У нас уже есть опыт открытия компаний из России на территории нашей страны, более 40 предприятий уже работают», — цитирует Абдуллу Аль-Хамели краевое правительство.

Кроме того, представители Прикамья и ОАЭ обсудили вопросы взаимного товарооборота, поставки товаров и услуг, развития промкооперации и предстоящую 28-ю международную нефтегазовую выставку и конференцию ADIPEC. Регион планирует принять участие в выставке четвёртый раз. На стенде будут представлены 10 компаний, которые заинтересованы в расширении сотрудничества с ключевыми компаниями ОАЭ.

Ранее также стало известно, что пермские предприниматели предложили запустить чартер из Перми в ОАЭ, где присутствует большое количество компаний из России. По мнению представителей бизнеса, открытие прямых рейсов необходимо для столицы Прикамья.

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