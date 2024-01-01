Алёна Бронникова Пермские предприниматели предложили запустить чартер из Перми в ОАЭ Инициатива была выдвинута в конце июня Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В конце июня на заседании рабочей группы по развитию экспортного потенциала Пермского края при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе предприниматели выступили с инициативой проработать вопрос о запуске чартерных рейсов между Пермью и ОАЭ. Об этом сообщает ИА «Текст».

Председатель Пермского регионального отделения российской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Теплов отметил, что между Россией и ОАЭ налажены тесные экономические связи. По его словам, Эмираты являются не только туристическим направлением, но и одним из мировых финансовых центров, где присутствуют большое количество компаний из России.

«Многие российские города открыли в Эмираты прямые рейсы. Поток людей очень большой. Кроме того, Пермский край участвует в нефтегазовых выставках в Эмиратах, это крупный рынок сбыта для арабских стран. Открытие прямых рейсов — необходимая история, чтобы <пермскому бизнесу> не летать через Москву или Екатеринбург», — цитирует издание Теплова.

В прошлом году Пермский край принял участие в международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC в ОАЭ. По словам главы краевого минпромторга Алексея Чибисова, в рамках события предприятиям удалось заключить контракты на 18 млрд руб.

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