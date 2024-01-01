Алёна Бронникова В Балатовском парке Перми на месте киосков высадят деревья Работы по обустройству должны завершиться в этом году Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В пермском Балатовском парке на месте незаконных НТО планируют высадить деревья. Об этом в своём telegram-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Он поделился с подписчиками результатами проверки работ по обустройству парка культуры и отдыха «Балатово» и на участках ООПТ «Черняевский лес».

По его словам, работы на территории парка ведутся с соблюдением установленных сроков. Подрядчик уже обустроил новые баскетбольную и футбольную площадки, тротуар и диагональную аллею, после демонтажных работ частично восстановил газоны и асфальтирование въезда с ул. Подлесной к визит-центру. В данный момент ведутся работы по обустройству площадки для выгула собак, запланирована установка 39 видеокамер.

«Поручил специалистам "Пермблагоустройство" совместно с Институтом территориального планирования Пермского края дополнить проект, чтобы высадить на местах, где ранее располагались незаконные НТО, крупномерные деревья, которые бы вписались в ландшафт парка», — отметил мэр.

Работы в Черняевском лесу завершаются, подрядчику осталось устранить выявленные во время приёмки замечания. На территории леса появились отдельные дорожки для бега, велосипедистов и тихих прогулок. Обновлены места для отдыха: «Золотые пески», «Площадка ветеранов» и «Паутинка».

Соснин также обратил внимание, что несколько площадок, которые были построены более шести лет назад, требуют обновления. Для этого будет разработан проект и вынесен на рассмотрение гордумы.

Обустройство парка и леса входят в проект «Зелёное кольцо». В этом году работы должны быть полностью завершены.

Ранее сообщалось, что в парке «Балатово» на месте аттракционов власти планируют обустроить детские площадки. В общественном пространстве также появятся спортивные зоны и сектор для проведения массовых мероприятий.

Telegram-канал Эдуарда Соснина

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