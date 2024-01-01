Алёна Бронникова Директор Пермского бизнес-инкубатора уволилась спустя три месяца с начала работы И.о. руководителя назначен Ильдар Хайдаров Поделиться Твитнуть

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Директор МКУ «Пермский бизнес-инкубатор» Яна Ломоносова уволилась через три месяца после начала работы в этой должности. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 8 июля исполняющим обязанности руководителя был назначен экс-начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ильдар Хайдаров.

Яна Ломоносова заняла должность директора организации 24 марта. Информация о её назначении появилась в соцсетях 8 мая. Ранее она работала деканом факультета менеджмента и бизнеса ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации-РМЦПК». В период 2008-2018 годов руководила направлением дополнительного образования для школьников «Начальная школа бизнеса Сергея Гершанока «Старт!». А с 2019 по 2022 годы работала проект-менеджером всероссийского конкурса «Большая разведка, Школьный трек».

При этом в декабре прошлого года должность директора МКУ покинула Елизавета Саксонова, руководившая учреждением с октября 2022 года. После её ухода обязанности исполнял также Хайдаров.

Пермский бизнес-инкубатор был создан в 2011 году. Здесь бесплатно проводят консультации по юридическим, бухгалтерским, налоговым вопросам, оказывают помощь в написании бизнес-плана и создании эффективной индивидуальной программы продаж.

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