Елена Синица Назначен новый директор Пермского бизнес-инкубатора Руководителем учреждения стала Елизавета Саксонова Поделиться Твитнуть

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Новым директором МКУ «Пермский бизнес-инкубатор» назначили Елизавету Саксонову. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

«Мы рады представить вам нового директора МКУ «Пермского бизнес-инкубатора» — Елизавета Саксонова. Вместе с Главой города Пермь Алексеем Дёмкиным и заместителем Главы города Виктором Агеевым обсудили дальнейшие планы развития Пермского бизнес-инкубатора», — говорится в сообщении.





Ранее руководителем бизнес-инкубатора был Сергей Боринских, но он покинул эту должность в июле 2021 года.





Пермский бизнес-инкубатор был создан в 2011 году. Здесь бесплатно проводят консультации по юридическим, бухгалтерским, налоговым вопросам, оказывают помощь в написании бизнес-плана и создании эффективной индивидуальной программы продаж.

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