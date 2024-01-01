Алёна Бронникова Пермяк перевёл мошенникам почти 2,5 млн рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Индустриального района Перми 1968 года рождения доверился мошенникам и перевёл им почти 2,5 млн руб. С заявлением он обратился в полицию.

Полицейские установили, что пермяку позвонили в одном из мессенджеров с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником силового ведомства и заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя мужчины.

«Чтобы заблокировать операцию, нужно оформить "зеркальный кредит" и перевести деньги на "безопасную ячейку". Пермяк безоговорочно выполнил все инструкции афериста и перевёл на указанный счёт почти 2,5 млн руб.» — сообщили в краевом МВД.

Ведомство возбудило уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. В данный момент ведётся следствие.

На прошлой неделе стало известно, что 60-летний предприниматель из Кудымкара перевёл мошенникам 2,3 млн руб. Поверив злоумышленникам, он обналичил денежные средства с двух имеющихся кредитных карт и оформил займы в трёх банках.

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