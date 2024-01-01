Елена Синица Предприниматель из Кудымкара перевёл мошенникам 2,3 млн рублей Он обналичил денежные средства с двух имеющихся кредитных карт и оформил займы в трёх банках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кудымкаре 60-летний индивидуальный предприниматель стал жертвой мошенников. Ему поступали звонки с неизвестных номеров. Сначала звонивший представился оператором сотовой связи и сообщил о необходимости продлить договор услуг связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Позднее мужчине позвонили лжесотрудники портала Госуслуг и Центробанка. Те заявили, что неизвестные взломали его личный кабинет и подали заявки на оформление кредитов. Чтобы помешать мошенникам, предпринимателю предложили лично обратиться за кредитом в банк, а после перевести деньги на указанные ими счета.





Он поверил аферистам, установил на свой телефон приложение, сообщил звонившим коды из смс-сообщений. Затем он обналичил денежные средства с двух имеющихся кредитных карт и оформил займы в трёх банках. Как итог, кудымкарец перевёл мошенникам порядка 2,3 млн руб.





После он обратился в полицию. По данному факту заведено уголовное дело, ведётся расследование.





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