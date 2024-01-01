В Перми у пользователей электровелосипедов Whoosh будут проверять реакцию Для тех, кто не сдаст тест или откажется, скорость автоматически снизят до 15 км/ч Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Сервис аренды электросамокатов Whoosh планирует выборочно тестировать пользователей перед началом поездки: у них будут проверять концентрацию внимания и скорость когнитивных способностей.

«Это важно, так как в состоянии сильной усталости, при приёме лекарств или алкоголя, скорость реакции может снижаться и поездка может стать опасной», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе компании.

При этом тест будет только в определённые часы в опредёленных локациях. Если пользователь не сдаст тест или откажется, то скорость самоката снизится до 15 км/ч, чтобы у человека, который берёт в аренду самокат в состоянии сильной усталости, было больше времени на реакцию в случае возникновения какой-либо непредвиденной ситуации.

Напомним, на прошлой неделе представители сервис кикшеринга МТС Юрент заявили, что компания пытается оспорить в суде изменения в правилах благоустройства, которые запрещают электросамокаты в центре Перми. Представители компании подали в суд соответствующий иск к Пермской городской думе.

Также в сервисе раскритиковали позицию мэра Перми Эдуарда Соснина по электросамокатам.

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