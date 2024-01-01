Алёна Бронникова
Пермский «Протон-ПМ» из-за убытков не будет выплачивать дивиденды за 2023 год
Решение поддержали 99,9% акционеров
На общем собрании 28 июня акционеры АО «Протон-Пермские моторы» приняли решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды за 2023 год. Соответствующая информация содержится в отчёте предприятия об итогах голосования.
«В связи с наличием у общества убытка по результатам 2023 года чистую прибыль не распределять. Дивиденды за 2023 год не объявлять (не выплачивать)», — говорится в сообщении.
По обоим вопросам повестки большинство акционеров (более 99,9%) поддержали проекты решений.
Кроме того, на собрании был также избран совет директоров предприятия. Из восьми предложенных кандидатур в состав вошли семь человек. В частности, руководитель «Энергомаш», бывший генеральный директор «Протон-ПМ» Игорь Арбузов и его заместители — руководитель дирекции программ ракетных двигателей Сергей Артюхов, заместители по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам Дмитрий Лядов, по развитию проектной деятельности и внутрикооперационных связей ИСРД Денис Пудков, по экономике и финансам Сергей Чулков, а также Юрий Суворов и директор «Протон-ПМ» Иван Краснов.
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