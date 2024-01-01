Алёна Бронникова Пермский «Протон-ПМ» из-за убытков не будет выплачивать дивиденды за 2023 год Решение поддержали 99,9% акционеров Поделиться Твитнуть

На общем собрании 28 июня акционеры АО «Протон-Пермские моторы» приняли решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды за 2023 год. Соответствующая информация содержится в отчёте предприятия об итогах голосования.

«В связи с наличием у общества убытка по результатам 2023 года чистую прибыль не распределять. Дивиденды за 2023 год не объявлять (не выплачивать)», — говорится в сообщении.

По обоим вопросам повестки большинство акционеров (более 99,9%) поддержали проекты решений.

Кроме того, на собрании был также избран совет директоров предприятия. Из восьми предложенных кандидатур в состав вошли семь человек. В частности, руководитель «Энергомаш», бывший генеральный директор «Протон-ПМ» Игорь Арбузов и его заместители — руководитель дирекции программ ракетных двигателей Сергей Артюхов, заместители по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам Дмитрий Лядов, по развитию проектной деятельности и внутрикооперационных связей ИСРД Денис Пудков, по экономике и финансам Сергей Чулков, а также Юрий Суворов и директор «Протон-ПМ» Иван Краснов.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос». В мае сообщалось, что «Протон-ПМ» выполнил контракт, заключённый в 2020 году с «Энергомашем», на изготовление 21 комплекта узлов и агрегатов двигателя РД-191 для семейства ракет-носителей «Ангара».

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