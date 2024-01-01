Пермский «Протон-ПМ» выполнил серийный контракт на поставку узлов двигателя для «Ангары» Договор заключили в 2020 году Поделиться Твитнуть

ОАО «Протон-ПМ»

В мае «Протон-ПМ» выполнил контракт, заключённый в 2020 году с НПО «Энергомаш», на изготовление 21 комплекта узлов и агрегатов двигателя РД-191 для семейства ракет-носителей «Ангара». Как отметили в пресс-службе пермского предприятия, это был первый контракт на серийное производство освоенной номенклатуры.

В комплект поставки вошли бустерные насосные агрегаты окислителя и горючего, турбонасосный агрегат, фильтр и клапан окислителя, теплозащита и теплоизоляция, трубопровод с инжектором, спецнормали. Так как двигатель РД-191 работает на новых компонентах топлива, предприятию потребовалось внедрить ряд дополнительных технологий. Было освоено титановое литьё, нанесение керамических покрытий, обработка деталей под кислород.

«Серийный контракт позволил «Протон-ПМ» закрепить технологический процесс, тем самым обеспечив стабильность производства и качество комплектующих нового двигателя. Сегодня мы отрабатываем технологию изготовления ещё одного ключевого агрегата РД-191 — газовода. В перспективе планируем освоить окончательную сборку двигателя на современных производственных мощностях предприятия в Новых Лядах», — заявил директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов.

На заводе напомнили, что «Протон-ПМ» — ключевой участник производственной кооперации по созданию РД-191. Трудоёмкость изготовления освоенной предприятием номенклатуры составляет порядка 40% от общего процесса изготовления двигателя.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что в Прикамье активно развивается кластер ракетного и авиационного двигателестроения. Промышленные предприятия региона производят конкурентоспособную продукцию, и задача краевого правительства — поддерживать её реализацию. Глава Прикамья обращал особое внимание, что благодаря новым проектам в этой отрасли в регионе появляются не только дополнительные рабочие места, но и высококвалифицированные сотрудники.

Напомним, в начале апреля тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» с произведёнными в Перми узлами и агрегатами двигателя РД-191 выполнила первый старт с нового космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос». Научно-производственное объединение является разработчиком и головным изготовителем РД-191. Организация выпуска двигателей этого семейства на производственной площадке в микрорайоне Новые Ляды имеет статус приоритетного регионального инвестпроекта и реализуется в рамках соглашения между правительством Пермского края и ГК «Роскосмос».

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