Алёна Бронникова Жителю Перми вынесли приговор за «минирование» КамГЭС Мужчина признал вину Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми 1 июля вынес приговор 46-летнему местному жителю, который в ноябре 2023 года, сообщил в экстренную оперативную службу 112 о якобы готовящемся взрыве на Камской ГЭС. Как сообщает пресс-служба суда, мужчина в этот момент находился дома в алкогольном опьянении.

«Для проверки ложного сообщения были привлечены правоохранительные органы Перми, которые провели работы по поиску взрывного устройства. Взрывное устройство на ГЭС обнаружено не было. В результате преступных действий пермяка были отвлечены от служебной деятельности силы и средства правоохранительных органов», — рассказали в райсуде.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 207 УК РФ как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей и причинения имущественного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Виновного приговорили к лишению свободы условно на срок 3 года 2 месяца. В силу вменяемой статьи уголовного кодекса наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на два года. С пермяка также взыскали расходы на проверку ложной информации. В данный момент приговор в законную силу не вступил.

Последний случай ложного «минирования» произошёл 4 июля. Неизвестный позвонил в гостиницу «Прикамье» и пригрозил взорвать здание, если ему не переведут на указанный счёт 1 млн руб. Полиция провела проверку, в ходе которой было установлено, что взрывного устройства в здании нет.

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