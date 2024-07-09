В Пермском крае водитель попал в аварию из-за разлитого на дороге моторного масла

«Субару» не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым авто

В селе Барде 6 июля произошло ДТП с участием несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции отдела МВД «Бардымский» в социальных сетях.

Поясняется, что днём со стороны Осы в сторону Чернушки ехал автомобиль «Субару» под управлением водителя 1982 года рождения. На 38-м километре он наехал на разлившееся на дорогу моторное масло от автомобиля «ФАВ джи 6», который стоял на обочине.





Как итог, «Субару» не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым авто.