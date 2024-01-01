Елена Синица В Прикамье с начала лета утонули 19 человек Более 80% утонувших взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В водоемах Пермского края с начала лета уже утонули 19 человек, в том числе семь детей. Об этом ТК ВЕТТА сообщает, ссылаясь на первого замминистра территориальной безопасности региона Альберта Марданова.

По его словам, из-за аномально жаркой погоды в начале июля на водных объектах региона только с 1 по 7 число утонуло 15 человек. В их числе и двое подростков. Инциденты произошли в 12 МО края.

Он также отметил, что более 80% утонувших взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.