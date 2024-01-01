Алёна Бронникова В больнице имени Тверье в Перми за 75 млн рублей отремонтируют акушерский корпус Работы должны быть выполнены до февраля 2025 года Поделиться Твитнуть

В Городской клинической больнице им. М.А. Тверье проведут работы по капитальному ремонту кровли и фасада пятиэтажного кирпичного здания акушерского корпуса на ул. Братьев Игнатовых, 2 (лит. П) в Перми. На соответствующий конкурс, опубликованный на сайте госзакупок, обратил внимание «Рифей».

Конкурс опубликован краевым минзакупок, заказчиком выступило Управление капитального строительства Прикамья. Начальная цена контракта составила 75,2 млн руб. Заявки на участие принимаются до 23 июля, итоги подведут 26 июля.

Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить работы в период с 15 августа 2024 года по 14 февраля 2025 года. В перечень работ вошли замена наплавляемой кровли и отмостки, устройство вентилируемого и «мокрого» фасада с утеплением.

Ранее Управление капитального строительства Пермского края выбрало подрядную организацию, которой предстоит за полтора года спроектировать на территории ГКБ им. М.А. Тверье новый лечебный многопрофильный корпус. Работы за 52,8 млн руб. выполнит ООО «Кинетика» (бывшее «ЖБК-Строй»).

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