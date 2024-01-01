Елена Синица В Пермском районе появилось хозяйство по разведению благородных оленей Их привезли из Германии, Англии и Подмосковья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском районе появилось вольерное хозяйство, которое специализируется на разведении благородных оленей. Их привезли из Германии, Англии и Подмосковья. Сейчас здесь насчитывается порядка 80 особей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Известно, что разведением оленей занимается компания «Сохо-парк», которая связана с депутатом Заксобрания Юрием Борисовцом. Планируется увеличить поголовье оленей до 100-150 особей, а после выпустить их в окрестностях фермы. Коммерческой направленности проект не имеет.









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