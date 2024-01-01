Зарина Ситдикова В Перми стартовала приёмка образовательных учреждений к новому учебному году Проверка продлится до 2 августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми началась приёмка учреждений образования к началу нового учебного года, информирует городская администрация.

По данным мэрии, в проверке школ, детских садов и центров допобразования принимают участие представители профильного департамента, управлений МВД России, ГИБДД, вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю и Государственного пожарного надзора.

Члены межведомственной комиссии обращают внимание на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности и качество проведённого текущего ремонта. В ходе инспекции осматриваются классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, чердаки и подвалы, а также отдельно территории учреждений. В обязанности проверяющих входит также оценка результатов подготовки объектов к отопительному сезону, анализ нормативной документации, включая паспорта дорожной безопасности и прочее. При обнаружении замечаний руководству учреждений даётся три дня на их устранение.

Как уточнили в администрации Перми, приёмка образовательных учреждений продлится до 2 августа. Всего будут проверены 101 школа, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования.

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