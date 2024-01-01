Зарина Ситдикова Начальник дептранса Перми назвал причину неисправности кондиционеров в автобусах Цены на запчасти для машин выросли, а качество комплектующих снизилось Поделиться Твитнуть

Кондиционеры в общественном транспорте Перми выключают из-за перегрева двигателей и низкого качества запчастей, используемых для ремонта машин. Об этом во время эфира на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

По словам главы дептранса, проблема связана с технической исправностью транспорта — качество техники и поставляемых запчастей низкое. При этом за последнее время стоимость комплектующих выросла в несколько раз.

Как пояснил Анатолий Путин, чаще всего кондиционеры выключают из-за перегрева двигателей, а также из-за неисправности компрессоров кондиционеров.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Перми перевозчикам, допустившим нарушения в работе кондиционеров, выписаны штрафы на 175 тыс. руб. Других способов воздействия на транспортные компании в данный момент у мэрии нет. Однако в дальнейшем департамент транспорта планирует включить в требования контрактов на обслуживание маршрутов обязательную установку датчиков работы кондиционеров.

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