За неисправные кондиционеры в транспорте перевозчиков Перми оштрафовали на 175 тысяч Контролёрами проверено полторы тысячи транспортных средств Поделиться Твитнуть

В жаркие дни в течение июня в Перми контролёры проверили работу кондиционеров в 1,5 тыс. автобусов и трамваев. Перевозчики, допустившие нарушения в работе оборудования, оштрафованы на общую сумму 175 тыс. руб. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

«Действительно, некоторые перевозчики столкнулись с техническими сложностями при подготовке кондиционеров к работе, а также при их обслуживании, — отмечает начальник МКУ «Гортранс» Вадим Паньков. — Тем не менее, приступая к исполнению контракта, перевозчик берёт на себя обязательства самостоятельно обслуживать транспортное средство и обеспечивать работоспособность всех систем. Перевозчики будут оштрафованы за выявленные нарушения также, как за срывы рейсов или неисправность другого оборудования».

В департаменте транспорта добавили, что бригадам контрольно-ревизионной службы поручено в усиленном режиме проверять работу климатических систем в летний период. Также ведомство активно реагирует на жалобы пассажиров, касающихся микроклимата в салонах транспортных средств.

В дальнейшем департамент транспорта планирует включить в требования контрактов на обслуживание маршрутов обязательную установку датчиков работы кондиционеров, что позволит более эффективно следить за исправностью климатической системы и применять санкции к перевозчикам за неисполнение требований муниципальных контрактов.

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