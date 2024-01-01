Алёна Бронникова Долгострой в Звёздном Пермского края реализуют на торгах Начальная цена лота – почти 26 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фонд развития территорий объявил торги на территории Пермского края по реализации долгостроя и земельного участка под ним в ЗАТО «Звёздный». Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Торги проведут 5 августа на право заключения договора — переуступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка, расположенного в ЗАТО Звёздный, по ул. Бабичева, 4б, а также купли-продажи объекта незавершённого строительства на данном участке.

Площадь участка — 0,5 га, вид разрешённого использования — под среднеэтажную жилую застройку. Участок находится в аренде у Фонда развития территорий. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости установлены на срок с 23 октября 2023 года по 22 октября 2026 года. Площадь четырёхэтажного многоквартирного дома — 2,5 тыс. кв. м.

Начальная цена договора составляет 25,9 млн руб. Аукцион проводится на повышение начальной цены. Победителем признаётся допущенный участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.

Жилой дом по ул. Бабичева, 4б возводила фирма «Стройдом». Объект должны были сдать в эксплуатацию в 2019 году, но через два года фирма была признана банкротом.

О планах Фонда по реализации объекта через аукцион стало известно в прошлом году. В июне 2023 года организация сообщила, что намерена продать с молотка пять земельных участков, где находятся проблемные объекты, которые строились в качестве жилья для дольщиков. Помимо объекта в Звёздном, речь также шла об участках на ул. Автозаводской, 11, на ул. Тепличной, 4 и 8 в Кондратово, Первом Пермском микрорайоне в Лобаново и на ул. Цимлянской, 28 и 30 в Перми.

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