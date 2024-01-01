Алёна Бронникова После жары в Прикамье ожидается постепенное похолодание В выходные температура воздуха установится чуть ниже нормы Поделиться Твитнуть

Во вторую неделю июля в Пермский край придёт похолодание. Как сообщают эксперты ГИС-Центр ПГНИУ, пик придётся на 12 июля, ожидаемый прохладный период станет продолжительным.

В течение дня 8 июля на большей части края распространится тепло, которое придёт с северо-востока, возможны локальные дожди с грозами. На севере и на востоке температура воздуха поднимется до +28°, на остальной территории до +20…+25°, теплее всего будет вечером.

Во вторник и среду — в основном малооблачно и без осадков, на севере и на северо-западе 10 июля возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +13…+18°, днём +27…+30°.

«В четверг ожидается разрушение высотного гребня над Уралом и начало вторжения холодного воздуха по восточной периферии антициклона, который будет усиливаться над Кольским полуостровом. Над Зауральем при этом будет формироваться высотная ложбина, что обеспечит устойчивую смену ветра на северное направление. В течение дня холодный фронт пройдёт через территорию края с севера на юг», — рассказали синоптики.

Больше всего осадков 11 июля выпадет на юге во второй половине дня. Там воздух успеет прогреться до +25…+28°. На остальной территории региона днём будет +19…+24°. Ночь на четверг будет тёплой +17...+21°. В Перми в течение дня местами дожди и грозы, температура воздуха — до +23°.

В пятницу в юго-восточной части, возможно и в центральных районах, продолжатся дожди, на севере и западе — без осадков. Ночью +12…+17°, днём +17…+22°, в Перми — до +20°.

В выходные прогнозируется малооблачная и умеренно прохладная погода. Ночная температура понизится до +8…+13°, дневная — до +18…+24°, что немного ниже нормы для этого времени года.

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