Алёна Бронникова На ремонт укрытия и убежища власти Перми выделили 12 млн рублей Подрядчиков определят 10 июля Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В центре Перми капитально отремонтируют ещё два защитных сооружения гражданской обороны — укрытие и убежище V класса. На эти цели власти выделили 12 млн руб. Согласно опубликованной информации на сайте госзакупок, оба объекта располагаются в подвалах многоквартирных домов.

Специальные помещения под убежище находятся в четырёхэтажном здании по ул. 25 Октября, 4 общей площадью почти 92 кв. м. До 19 сентября подрядчик должен будет восстановить стены, обработать оголившуюся арматуру антикоррозийным составом, выровнять пол, устроить кирпичную перегородку, отремонтировать дверные проёмы и защитно-герметичные двери, выполнить наружную отделку и гидроизоляцию аварийного выхода, обновить системы электро- и водоснабжения, канализации, пожарную и охранную сигнализацию. Максимальная стоимость контракта — 5,7 млн руб.

Второй объект — укрытие — находится в подвале пятиэтажного дома по ул. Сибирской, 1. Общая площадь помещений составляет почти 105 кв. м. До 14 октября подрядчику необходимо установить фекальные аварийные резервуары, инженерные системы и оборудование, двери, устроить новые кирпичные армированные перегородки, восстановить железобетонные конструкции, выполнить отделочные и пуско-наладочные работы, расставить мебель и проверить герметичность убежища. Максимальная цена контракта — 6,3 млн руб.

Итоги по обоим аукционам подведут 10 июля. Контракт будет заключён с МКУ «Содержание муниципального имущества». Средства будут выделены из городского бюджета.

Ранее сообщалось, что к осени в Перми отремонтируют ещё два муниципальных защитных сооружения гражданской обороны. Оба объекта находятся в подвальных помещениях жилых домов на территории Свердловского района: по ул. Куйбышева, 153/Новосибирская, 1 и по ул. Куйбышева, 107.

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