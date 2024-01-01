Алёна Бронникова К осени в Перми отремонтируют ещё два укрытия Оба объекта находятся в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Власти Перми к осени планируют отремонтировать ещё два муниципальных защитных сооружения гражданской обороны. Оба объекта находятся в подвальных помещениях жилых домов на территории Свердловского района: по ул. Куйбышева, 153/Новосибирская, 1 и по ул. Куйбышева, 107. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Электронный аукцион на проведение капитального ремонта укрытия по ул. Куйбышева, 153 состоится 2 июля, итоги подведут 4 числа. Начальная цена контракта — 4,8 млн руб.

Согласно документации, подрядчик должен будет отремонтировать помещения общей площадью 76,7 кв. м в срок с 22 июля по 19 сентября текущего года. В перечень работ вошли отделка, монтаж дверных блоков, электромонтажные и сантехнические работы, устройство охранно-пожарной сигнализации и технологического оборудования.

Исполнитель работ по капремонту укрытия по ул. Куйбышева, 107 был определён 24 июня. Организация предложила выполнить работы за 2,3 млн руб. — это на 21% ниже начальной цены. Данные победителя по итогам конкурса пока не опубликованы.

Проектом предусматривается демонтаж и организация новой стяжки на полу, замена отделки помещений, всех дверей и системы водоснабжения и канализации, организация технологических решений по размещению укрываемых людей и хранению припасов, восстановление приточно-вытяжной системы вентиляции, электрооборудования и электроосвещения. Срок работ — с 22 июля по 22 августа 2024 года.

Гарантийный срок законченного капитального ремонта обоих объектов устанавливается на пять лет с даты подписания документа о приёмке. Заказчиком является МКУ «Содержание муниципального имущества». Источник финансирования — бюджет Перми.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что власти Перми планируют отремонтировать укрытие в Индустриальном районе. Начальная цена контракта составляет 4,4 млн руб. исполнителя определят 3 июля.

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