Алёна Бронникова Ремонт укрытия в Индустриальном районе Перми оценили в 4,4 млн рублей Работы должны быть завершены до середины октября Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми проведут капитальный ремонт укрытия, расположенного в подвале четырёхэтажного дома по ул. Космонавта Леонова, 23. Информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 4,4 млн руб. Заявки принимаются до 1 июля, победителя определят 3 июля. Заказчиком является МКУ «Содержание муниципального имущества». Основанием для выполнения работ стали подпрограмма по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда и приказ МЧС РФ о введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Источник финансирования — бюджет Перми.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет провести работы с 22 июля по 11 октября 2024 года. Общая площадь помещений составляет 156,5 кв. м. В перечень работ вошли ремонт помещений, обновление систем отопления и теплоснабжения, пожарной и охранной сигнализации, электроснабжения и вентиляции, хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой канализации, сетей связи. В убежище будут установлены необходимые мебель и оборудование, в частности, в помещения для укрываемых будут приобретены металлические двухъярусные нары, термогигрометр и газоанализатор, на санитарный пост — шкафы, стол и стулья, в помещение для хранения продовольствия — стеллажи и пр.

Гарантийный срок на работы составит пять лет от даты подписания документа о приёмке работ.

В январе компания из Уфы выиграла конкурс на капремонт убежища в Дзержинском районе Перми. Контракт был заключён на 53,6 млн руб. Подрядчик должен выполнить все работы до 1 октября 2024 года.

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