Алёна Бронникова В Дзержинском районе Перми отремонтируют убежище Стоимость работ составит 53 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми проведут капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по ул. Дзержинского, 43а. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно итогам определения поставщика, победителем электронного конкурса стало ООО «Спецстройсервис» из Уфы. Компания стала единственным участником. Начальная цена контракта в ходе конкурса не изменилась и составила 53,59 млн руб.

Подрядчик должен будет до 1 октября 2024 года обновить несколько помещений, в том числе, склад, коридоры, мужские и женские санузлы, комнату для хранения продовольствия, медицинский кабинет, погреб и хранилище, запасные выходы, крышу, а также периметральное ограждение. В перечень работ вошли ремонт перегородок, дверей и окон, полов, потолков и стен, водоснабжения, канализации, вентиляции и электрики. В убежище будет установлена сантехника, , дизельный генератор, освещение, турникет, домофон, теплоснабжение, сигнализация и видеонаблюдение.

Гарантийный срок составляет 24 месяца от даты подписания документа о приёмке работ. Заказчиком является ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным сайта checko.ru, ООО «Спецстройсервис» было зарегистрировано в 2020 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Выручка в 2022 году составила 132,5 млн руб., чистая прибыль — 2 млн. Генеральным директором и соучредителем является Александр Швалев. Ранее компания становилась победителем в девяти госзакупках на общую сумму 181,7 млн руб. В основном работы включали в себя капитальный ремонт зданий образовательных и вдминистративных учреждений.

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