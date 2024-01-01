Елена Синица Пермяка сняли с рейса Москва-Дубай из-за долгов по кредитам и налогам У приставов на исполнении были 2 производства о взыскании задолженности по налогам и кредитным платежам суммарно примерно на 184 тыс.руб. Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Пермяка задержали в московском аэропорту, откуда он собирался вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. При прохождении паспортного контроля выяснилось, что мужчина — должник по налогам и и кредитам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Поясняется, что у приставов на исполнении были 2 производства о взыскании задолженности по налогам и кредитным платежам суммарно примерно на 184 тыс.руб. Долгое время не удавалось установить его местонахождение, по месту регистрации он не проживал. Наличие неисполненных финансовых обязательств стало поводом для вынесения в его отношении постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны.

В начале июля должник обратился к судебным приставам с просьбой снять запрет на выезд, так как он уже давно на постоянной основе проживает в ОАЭ. Месяцем ранее он вместе с супругой прилетел в Сочи, чтобы навестить родственников. После этого планировали улететь обратно в ОАЭ, но мужчине отказали в посадке на рейс из-за долгов.

Жене пришлось улететь одной, а мужчина сразу же отправился в Пермь для урегулирования ситуации.

Получив квитанции для оплаты, гражданин оперативно погасил долги. Судебный пристав отменил ограничительную меру и окончил исполнительные производства фактическим исполнением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.