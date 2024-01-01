Филиал ПМУ ко Дню семьи подвел итоги корпоративной поддержки семей сотрудников Поделиться Твитнуть

Введущий инженер по ремонту отдела главного механика ПМУ Григорий Артемьев с семьёй

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В 2023 году объём расходов филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» на меры поддержки семей сотрудников превысил 14 млн руб. В коллективном договоре предприятия таких льгот 14.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— «Уралхим» уделяет особое внимание корпоративной поддержке сотрудников с детьми. Помимо того, что в филиале ПМУ средняя заработная плата превышает 100 тыс. руб., она дополняется множеством льгот и гарантий по коллективному договору. Дополнительные отпуска и ряд видов материальной помощи предусмотрены именно для семейных сотрудников. Это хорошее подспорье.

Филиал ПМУ предоставляет сотрудникам, вступающим в брак, дополнительные дни отдыха и выплачивает 10 тыс. руб. в виде материальной помощи. Решить вопрос с жильём семьи могут, участвуя в корпоративной ипотечной программе.

О детях сотрудников ПМУ начинает заботиться ещё до их появления на свет. Женщины уходят в додекретный отпуск с сохранением среднего заработка в 16 недель беременности вместо 30. В связи с рождением ребёнка предприятие выплачивает сотрудникам материальную помощь в размере 10 тыс. руб. В принятом на 2024-2026 годы коллективном договоре предусмотрена новая льгота: работодатель предоставляет отцу оплачиваемый выходной день для встречи супруги с новорождённым из роддома.

Дети сотрудников получают от «Уралхима» новогодние подарки, наборы для первоклассников, путёвки в детские летние лагеря, участвуют в конкурсах и корпоративных мероприятиях.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

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