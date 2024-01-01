Елена Синица Один из корпусов на Заводе Шпагина отремонтируют за 11,4 млн рублей Подрядчику предстоит провести ремонт внутренних сетей и кровли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональное министерство закупок объявило конкурс по поиску подрядчика, который займётся работами по сохранению одного из корпусов Завода Шпагина на ул.Советская,1. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Речь идёт о корпусе №2, где ранее были дрезинный, кузнечный, энергосиловой цеха и котельная. В документации аукциона говорится, что здание является памятником истории и культуры регионального значения «Корпус производственных железнодорожных мастерских».

Общая площадь здания составляет 2,9 тыс.кв.м. Подрядчику предстоит провести ремонт внутренних сетей и кровли. Работы нужно провести до 28 ноября 2024 года. Начальная цена контракта — 11,4 млн руб.





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