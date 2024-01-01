Елена Синица
Один из корпусов на Заводе Шпагина отремонтируют за 11,4 млн рублей
Подрядчику предстоит провести ремонт внутренних сетей и кровли
Региональное министерство закупок объявило конкурс по поиску подрядчика, который займётся работами по сохранению одного из корпусов Завода Шпагина на ул.Советская,1. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Речь идёт о корпусе №2, где ранее были дрезинный, кузнечный, энергосиловой цеха и котельная. В документации аукциона говорится, что здание является памятником истории и культуры регионального значения «Корпус производственных железнодорожных мастерских».
Общая площадь здания составляет 2,9 тыс.кв.м. Подрядчику предстоит провести ремонт внутренних сетей и кровли. Работы нужно провести до 28 ноября 2024 года. Начальная цена контракта — 11,4 млн руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.