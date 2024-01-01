Алёна Бронникова В Перми выдали разрешение на строительство поликлиники по улице Грачёва Возведением объекта займётся СК «Энергия» Поделиться Твитнуть

Минимущества Пермского края выдало разрешение на строительство медицинского центра в Мотовилихинском районе Перми. Согласно реестру разрешение было выдано 3 июня. Речь идёт о строительстве медицинского учреждения на ул. Грачёва, 14, рядом с больничным городком на ул. Грачёва, 12.

В октябре 2023 года ООО «СК «Энергия» выиграла аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по ул. Грачёва, 14 площадью 687 кв. м. Компания предложила наибольшую стоимость годовой аренды за участок — 618 тыс. руб.

Вид разрешённого использования участка — под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Здесь допустимо строительство здания высотой до 10,5 м. Ранее на этой площадке стоял многоквартирный жилой дом, который был снесён в 2022 году, так как был признан аварийным.

ООО «СК «Энергия» зарегистрировано в 2021 году в Перми. По данным Сбис, учредителем и директором организации является Дмитрий Меркурьев. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб. Выручка по итогам прошлого года составила 139,4 млн руб., чистая прибыль — 10,2 млн руб.

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