Строительством новой клиники на улице Грачёва в Перми займётся СК «Энергия» Компания арендовала земельный участок за 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Подведены итоги открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по ул. Грачёва, 14 в Перми. Победителем признано ООО СК «Энергия». Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Компания предложила наибольшую стоимость годовой аренды за земельный участок — 618 тыс. руб. (начальная цена — 600 тыс. руб.) и должна внести в городской бюджет единовременно плату за весь срок аренды в 2,5 года, то есть около 1,5 млн руб.

Площадь участка — 687 кв. м. Вид разрешённого использования — под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Здесь допустимо строительство здания высотой до 10,5 м.

Ранее на данной площадке стоял многоквартирный жилой дом, в 2022 году он был снесён, так как был признан аварийным.

«Территория под строительство новой клиники расположена в границах существующей жилой застройки, вблизи больничных корпусов и зданий действующих поликлиник по ул. Грачёва. Рассчитываем, что застройщик приступит к реализации своего проекта как можно быстрее», — заявила начальник пермского департамента земельных отношений Лариса Пьянкова.

Напомним, мэрия проведёт в октябре четыре аукциона на право аренды и приобретения в собственность земельных участков. Два аукциона, 5 и 12 октября, уже состоялись, ещё два пройдут 19 и 26 числа. Всего на торги выставляется десять участков общей площадью 9180 кв. м. Среди лотов — земли под озеленение в п. Новые Ляды, под магазин в Кировском районе и под индивидуальное жилищное строительство.

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