В Перми на торги выставили землю под строительство поликлиники на улице Грачёва

Аукцион состоится 12 октября

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аварийный дом на ул. Грачева, 14

аварийный дом на ул. Грачева, 14 (снесён)
  domofoto.ru

Как сообщили в городском департаменте земельных отношений Перми, на аукцион 12 октября выставляется участок земли под строительство поликлиники по ул. Грачёва, 14. Ранее на данной площадке стоял многоквартирный жилой дом (на фото), в 2022 году он был снесён, так как был признан аварийным. Площадь участка — 687 кв. м. Начальная цена величины годовой арендной платы — 600 тыс. руб. Вид разрешенного использования — под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Здесь допустимо строительство поликлиники высотой до 10,5 м.

Как отметили в мэрии, всего в октябре пройдёт четыре аукциона на право аренды и приобретения в собственность земельных участков. Они состоятся 5, 12, 19 и 26 октября. Всего на торги выставляется десять участков общей площадью 9 180 кв. м. Среди лотов — земли под озеленение в посёлке Новые Ляды, магазин в Кировском районе и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Подробная информация о проведении торгов размещена в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми, а также на специальном сайте для размещения информации о проведении торгов. 

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