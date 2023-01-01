В Перми на торги выставили землю под строительство поликлиники на улице Грачёва
Аукцион состоится 12 октября
Как сообщили в городском департаменте земельных отношений Перми, на аукцион 12 октября выставляется участок земли под строительство поликлиники по ул. Грачёва, 14. Ранее на данной площадке стоял многоквартирный жилой дом (на фото), в 2022 году он был снесён, так как был признан аварийным. Площадь участка — 687 кв. м. Начальная цена величины годовой арендной платы — 600 тыс. руб. Вид разрешенного использования — под амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Здесь допустимо строительство поликлиники высотой до 10,5 м.
Подробная информация о проведении торгов размещена в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми, а также на специальном сайте для размещения информации о проведении торгов.
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