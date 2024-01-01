Елена Синица
В Перми матросы-спасатели вытащили из Мулянки двух тонущих мужчин
Они плыли с противоположного берега
Пермские матросы-спасатели вытащили из воды двух мужчин, тонущих на реке Мулянке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Вечером 7 июля специалисты спасли двух тонущих мужчин, которые плыли с противоположного берега. После им оказали первую помощь и передали медикам.
В мэрии также отметили, что чаще всего причинами происшествий и гибели людей на воде являются купание в необорудованных местах, алкогольное опьянение, личная самонадеянность, недостаточный надзор родителей за детьми, неумение плавать.
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