Елена Синица В Перми матросы-спасатели вытащили из Мулянки двух тонущих мужчин Они плыли с противоположного берега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские матросы-спасатели вытащили из воды двух мужчин, тонущих на реке Мулянке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вечером 7 июля специалисты спасли двух тонущих мужчин, которые плыли с противоположного берега. После им оказали первую помощь и передали медикам.

В мэрии также отметили, что чаще всего причинами происшествий и гибели людей на воде являются купание в необорудованных местах, алкогольное опьянение, личная самонадеянность, недостаточный надзор родителей за детьми, неумение плавать.

Напомним, в Перми четыре организованных места отдыха у воды — на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе железнодорожной станции КамГЭС и в заливе реки Сылвы в посёлке Новые Ляды.









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