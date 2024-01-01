Алёна Бронникова Минимущества Прикамья выдало разрешение на застройку промзоны в Балатово Новый дом построит «Девелопмент-Юг» Поделиться Твитнуть

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Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности выдало разрешение ООО «Специализированный застройщик «Беляева 17» (входит в краснодарский «Девелопмент-Юг») на застройку промзоны в Балатово. Согласно реестру минимущества девелопер получил разрешение 19 июня.

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой будет построен на двух земельных участках по ул. Космонавта Беляева, 17. Общая площадь территории составляет 1,3 га.

Ранее площадка находилась в границах территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. В конце прошлого года комиссия по ПЗЗ одобрила смену зонирования, установив зону обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). На участке разрешается возводить дома до 16 этажей.

Как сообщалось ранее, приступить к работам по ул. Беляева, 17 застройщик планирует в третьем квартале 2024 года. Здесь будет построено около 40 тыс. кв. м жилья. Кроме того, в феврале «Девелопмент-Юг» зарегистрировал новую организацию для застройки ещё одного участка в Индустриальном районе Перми — на ул. Леонова.

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