Алёна Бронникова
СЗ «Канта групп» получил разрешение на строительство дома по улице Свиязева в Перми
Девелопер построит восьмиэтажный дом «Архитектор»
ООО «Специализированный застройщик «Канта групп» 19 июня получил разрешение на строительство жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на ул. Свиязева, 48а в Перми. Соответствующая информация содержится в реестре минимущества выданных разрешений на строительство во втором квартале 2024 года.
Согласно данным официального сайта компании, на участке планируется возвести восьмиэтажный дом «Архитектор». Продажа квартир ещё не началась.
Девелопер приобрёл в аренду земельный участок площадью 1617 кв. м на аукционе в сентябре 2022 года. Компания предложила наибольшую стоимость годовой арендной в 4,7 млн руб. Срок аренды — 4 года 10 месяцев.
По информации Сбис, ООО «СЗ «Канта групп» зарегистрировано в августе 2022 года в Перми. Директор и один из соучредителей — Кирилл Новиков (50% доли), второй соучредитель — Андрей Николаев. Компания осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб.
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