Алёна Бронникова СЗ «Канта групп» получил разрешение на строительство дома по улице Свиязева в Перми Девелопер построит восьмиэтажный дом «Архитектор» Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

ООО «Специализированный застройщик «Канта групп» 19 июня получил разрешение на строительство жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на ул. Свиязева, 48а в Перми. Соответствующая информация содержится в реестре минимущества выданных разрешений на строительство во втором квартале 2024 года.

Согласно данным официального сайта компании, на участке планируется возвести восьмиэтажный дом «Архитектор». Продажа квартир ещё не началась.

Девелопер приобрёл в аренду земельный участок площадью 1617 кв. м на аукционе в сентябре 2022 года. Компания предложила наибольшую стоимость годовой арендной в 4,7 млн руб. Срок аренды — 4 года 10 месяцев.

По информации Сбис, ООО «СЗ «Канта групп» зарегистрировано в августе 2022 года в Перми. Директор и один из соучредителей — Кирилл Новиков (50% доли), второй соучредитель — Андрей Николаев. Компания осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Размер уставного капитала — 10 тыс. руб.

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