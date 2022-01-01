Многоквартирный дом на ул. Свиязева в Перми построит ООО «СЗ «Канта групп» Компания арендовала земельный участок за 4,7 млн руб. в год Поделиться Твитнуть

Подведены итоги открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1617 кв. м, расположенного в Индустриальном районе Перми по ул. Свиязева, 48а. Победителем аукциона признано ООО «СЗ «Канта групп», об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Компания предложила наибольшую стоимость годовой арендной платы земельного участка — 4,7 млн руб. Всего на победу претендовали три участника. По условиям торгов победителю необходимо будет единовременно внести арендную плату за три года. Срок аренды земельного участка — 4 года 10 месяцев.

Арендуемый участок находится в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Здесь допустимо строительство многоквартирных жилых домов высотой до восьми этажей.

Это уже второй участок под многоквартирное жильё, предоставленный на торгах в сентябре. На прошлой неделе в ходе аукциона был реализован участок по ул. Писарева, 8.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.