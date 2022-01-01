Участок на Гайве под жилую застройку отдан в аренду за 3,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги открытого аукциона на право заключения договора аренды участка по ул. Писарева, 8 в Перми. Победителем стал Геннадий Вдовин. Он предложил 3,732 млн руб. — стоимость равна начальной цене.

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, всего на победу претендовали три участника. По условиям торгов, победителю необходимо будет единовременно внести арендную плату за три года. Срок аренды земельного участка составляет 5,5 лет.

Территория под жилую застройку расположена в Орджоникидзевском районе и занимает площадь 3,2 тыс. кв. м. Согласно ПЗЗ, участок расположен в границах зоны Ц-2, разрешающей строить многоквартирные жилые дома до восьми этажей.

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