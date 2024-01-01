Алёна Бронникова В карьере под Пермью утонул 71-летний мужчина Тело извлекли из воды через несколько часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 6 июля в Пермском муниципальном округе утонул пожилой мужчина. Трагедия произошла на карьере в д. Заосиново. Как сообщает ВЕТТА, погибшему был 71 год. Его тело спасатели извлекли из воды спустя несколько часов.

«В Перми произошёл трагический случай на Заосиновском карьере. Вечером 6 июля там утонул пожилой мужчина 1951 года рождения. По словам очевидцев, тело погибшего было извлечено из воды спустя несколько часов усилиями спасателей», — сообщает издание.

В начале июля на Мулянке рядом с микрорайоном Парковый в Перми утонул 50-летний мужчина. По словам очевидцев, которые вызвали полицию на место происшествия, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации СМИ, тело из реки спасатели достали только на следующий день. Правоохранители организовали проверку по факту трагедии.

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