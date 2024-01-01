В Перми на Мулянке утонул 50-летний мужчина Тело погибшего ищет полиция Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Житель Перми решил искупаться в реке Мулянке рядом с микрорайоном Парковый и утонул. По словам очевидцев, которые вызвали полицию, мужичина был пьян.

Сейчас тело погибшего ищут, сообщает «КП-Пермь».

Как уточняет perm.aif.ru со ссылкой на УМВД России по Перми, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции Дзержинского района 2 июня.

Полицейским сообщили о том, что в реке якобы утонул мужчина. В связи с этим на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Они продолжают поиск утонувшего пермяка. Личность мужчины уже установлена — погибший был 1974 года рождения.

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